"Это здоровье нации и идеология" - Лукашенко о важности спорта как приоритета госполитики

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность развития спорта в качестве одного из приоритетов государственной политики. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
"Спорту в нашей стране уделяется огромное внимание. Вопросы его развития находятся на постоянном контроле. Это не только здоровье нации, но и огромный пласт нашей идеологической работы, а значит - один из приоритетов государственной политики. Благодаря победам белорусских атлетов формируется имидж государства, воспитывается патриотизм", - подчеркнул белорусский лидер.
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