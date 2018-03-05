Физлицам упростили требования к сдаче в аренду жилых помещений

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упрощены требования к сдаче в аренду жилых помещений физическими лицами. Это предусмотрено указом №103, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 марта, сообщили БЕЛТА в
В частности, документом для нормативного закрепления подходов к стимулированию деловой активности граждан упрощаются требования, установленные жилищным законодательством, к форме договоров о предоставлении принадлежащих физическим лицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам. Теперь они могут заключаться как в письменной, так и в устной форме.
Одновременно исключена обязанность регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах.-0-
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