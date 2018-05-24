Формат диалога в ОБСЕ необходимо постепенно расширять - Лукашенко

24 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Формат диалога в рамках ОБСЕ необходимо постепенно расширять. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня реальностью стал мир многополярный. Возросло влияние других, неевропейских регионов. Необходимо постепенно расширять формат диалога в рамках ОБСЕ. Привлекать к нему таких игроков, как Индия, Япония и, конечно, Китай, который благодаря реализации своей инициативы "Один пояс и один путь" постепенно превращается в фактор европейской политики, как бы кому-то этого не хотелось", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, сейчас как никогда велика потребность в государствах-единомышленниках, заинтересованных в конструктивном обсуждении всего комплекса накопившихся проблем.

Президент констатировал, что при кризисе сферы безопасности, усилении конфронтации и практически полном отсутствии доверия возможности дипломатии существенно ограничены. Их критически мало.

"Одной из действенных площадок для диалога является ОБСЕ, которую необходимо совместно поддержать, если хотите - реанимировать. Многие уже забыли, что такое ОБСЕ. Мы видим усилия в этом направлении генерального секретаря Гремингера, а также нынешнего итальянского председательства в ОБСЕ. Но и они в одиночку ничего не сделают, им нужна поддержка", - заметил глава государства.

Беларусь готова к активному взаимодействию с руководством, исполнительными структурами и институтами этой организации, итальянским председательством, со всеми государствами-участниками, разделяющими эти подходы. "Мы говорим на одном языке в духе Хельсинки", - заявил Александр Лукашенко.

Президент убежден, что такой диалог, сколько бы времени он ни потребовал и какие бы формы ни принимал, в конечном итоге приведет к формированию новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ.

"Уже сегодня видно, что эта работа будет трудной, долгой и потребует консолидации наших усилий. Но мы можем и должны опираться на этом пути на позитивный опыт Хельсинкского процесса, который действительно решил много международных вопросов. Однако следует освободиться от иллюзий и избежать ошибок при адаптации и развитии этого процесса на нашем пространстве. Его не надо воспроизводить автоматически", - считает белорусский лидер.-0-