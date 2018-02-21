Форум по ЦУР в Минске призван активизировать коллективную работу в регионе во имя мира и процветания - Лукашенко

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный форум национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития призван активизировать коллективную работу в регионе во имя мира и процветания. Об этом говорится в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствие озвучил премьер-министр Андрей Кобяков. "Беларусь при поддержке ООН инициировала этот форум, чтобы активизировать коллективную работу в регионе во имя мира, процветания, взаимовыгодного сотрудничества и равенства возможностей для всех на здоровой планете", - подчеркивается в приветствии.

Александр Лукашенко убежден: реализация принятой мировыми лидерами на саммите ООН Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года требует совместных широкомасштабных действий, инвестиций, настойчивости для обеспечения экономического роста, здоровой экологии, достойной жизни каждого человека и внедрения инноваций.

Президент отметил, что сегодня на форуме сделан первый символический шаг к объединению усилий людей и институтов, вовлеченных в ежедневную практическую деятельность по решению глобальных задач.

"Участие в форуме руководства ООН, ее агентств и региональных образований подтверждает нашу решимость изменить к лучшему жизнь на планете", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал участникам форума плодотворной работы, установления партнерских контактов и успехов в достижении общих целей - Целей устойчивого развития.-0-