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Генсеку ООН передано приглашение Президента Беларуси принять участие в открытии II Европейских игр

Президент 05.10.2018 | 10:15
Владимир Макей и Антониу Гутерриш. Фото МИД
Владимир Макей и Антониу Гутерриш. Фото МИД
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5 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение Президента Беларуси Александра Лукашенко посетить нашу страну с официальным визитом, а также принять участие в церемонии открытия II Европейских игр в июне 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Данное приглашение было передано 4 октября во время встречи главы белорусского МИД с Генсеком ООН. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся реорганизации системы развития, реформ системы управления и компонента мира и безопасности ООН в контексте выполнения Повестки дня-2030.

Белорусской стороной выражена поддержка инициативам Генерального секретаря ООН "Молодежь-2030" и "Поколение без ограничений", призванным помочь молодым людям обеспечить качественное образование и достойную работу.

В свою очередь Антониу Гутерриш высоко оценил активную работу Беларуси в Организации, в частности по достижению Целей устойчивого развития и поддержанию региональной безопасности.

В рамках пребывания в США состоялась встреча Владимира Макея с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером. Стороны обсудили возможности взаимодействия и участия в совместных мероприятиях и проектах, состояние и перспективы развития белорусско-американских отношений.

Владимир Макей пригласил Всемирный еврейский конгресс принять участие в Днях памяти к 75-годовщине уничтожения нацистами узников Минского гетто, которые будут проведены в Минске 22-23 октября этого года. Глава внешнеполитического ведомства встретился также с директором Еврейского музея Нью-Йорка Клаудией Гулд.

В центре внимания встречи находились вопросы сотрудничества между белорусскими и Еврейским музеем. В рамках посещения музея министр ознакомился с выставкой работ художников-авангардистов витебской школы "Шагал, Лисицкий, Малевич", которая включает произведения, предоставленные музеями Минска и Витебска.-0-

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Теги
Евроигры, Европейские игры, Лукашенко, ООН
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