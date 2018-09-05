Госнаград Беларуси удостоены 120 представителей различных сфер

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград удостоены 120 представителей различных сфер деятельности за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, смелые и решительные действия в обстоятельствах, связанных с риском для жизни, большой личный вклад в развитие промышленности, сельскохозяйственной и строительной отраслей, значительные достижения в сферах торговли, социального обслуживания населения, образования, культуры, искусства и спорта. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Орденом "За личное мужество" награжден начальник учебно-спортивного учреждения "Минский аэроклуб имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца" республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" Николай Мочанский.

Директор ОАО "Остромечево" Олег Бурак, директор ОАО "Веста" Рейман Вениаминов и директор гимназии №8 города Витебска Раиса Грабовская награждены орденом Почета. Этой же награды удостоены председатель производственного сельскохозяйственного кооператива "Гигант" Михаил Леваков, директор ОАО "Новые Горяны" Виссарион Нам и директор РСУП "Экспериментальная база "Криничная" Николай Рубаха.

Заслуги председателя Витебского областного отделения общественного объединения "Союз писателей Беларуси" Тамары Гусаченко отмечены орденом Франциска Скорины.

Большая группа деятелей различных сфер удостоена медалей, в том числе "За отличие в воинской службе", "За отличие в охране общественного порядка", "За трудовые заслуги" и медали Франциска Скорины.

Военный комиссар Сморгонского района подполковник Леонард Гружевский и учащийся Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения Виталий Титов награждены медалью "За спасенную жизнь".

Кроме того, указом присвоены почетные звания Республики Беларусь представителям сфер культуры, науки, образования, социальной защиты, промышленности, сельского хозяйства, строительства, энергетики, правоохранительной сферы, спорта.-0-