Госнаград Беларуси удостоены 63 представителя сельскохозяйственной сферы и АПК

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград Беларуси удостоены 63 представителя сельскохозяйственной сферы и агропромышленного комплекса. Соответствующий указ №51 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Ордена и медали присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, достижение высоких производственных показателей.
В числе награжденных орденом Отечества III степени председатель СПК "Доропеевичи" Малоритского района Василий Юхимук, тракторист-машинист КСУП "Нива-Барсуки" Кировского района Александр Петранков.
Среди удостоенных ордена Почета министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, генеральный директор СОАО "Коммунарка" Иван Данченко, директор ОАО "Горкилен" Виталий Евтихович, водитель РУП "Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии" Виктор Василевич.
Кроме того, большое число представителей сельскохозяйственной сферы награждены медалью "За трудовые заслуги". Ряду работников присвоены почетные звания "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" и "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь".-0-
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