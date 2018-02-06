Госнаград Беларуси удостоены 63 представителя сельскохозяйственной сферы и АПК

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград Беларуси удостоены 63 представителя сельскохозяйственной сферы и агропромышленного комплекса. Соответствующий указ №51 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства

Ордена и медали присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, достижение высоких производственных показателей.

В числе награжденных орденом Отечества III степени председатель СПК "Доропеевичи" Малоритского района Василий Юхимук, тракторист-машинист КСУП "Нива-Барсуки" Кировского района Александр Петранков.

Среди удостоенных ордена Почета министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, генеральный директор СОАО "Коммунарка" Иван Данченко, директор ОАО "Горкилен" Виталий Евтихович, водитель РУП "Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии" Виктор Василевич.

Кроме того, большое число представителей сельскохозяйственной сферы награждены медалью "За трудовые заслуги". Ряду работников присвоены почетные звания "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" и "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь".-0-