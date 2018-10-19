Гродненские студенты подарили Лукашенко альбом с гравюрами известных исторических личностей

19 октября, Гродно /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Студенты и преподаватели Гродненского государственного университета имени Янки Купалы подарили Президенту Беларуси Александру Лукашенко альбом с гравюрами исторических личностей, жизнь и деятельность которых связана с городом, передает корреспондент БЕЛТА.

В альбоме размещены выполненные пером и тушью гравюры Давыда Городенского, Витовта, Стефана Батория, Антония Тизенгауза, Алоизы Пашкевич. Каждое изображение предваряет биография личности.

Автором гравюр стал выпускник факультета искусств и дизайна Виктор Литвинюк. Работы художника выставлялись в Беларуси и за ее пределами.

Подарок главе государства студенты вручили после более чем двухчасового общения с ним. Президент сфотографировался на память с преподавателями и учащимися.

Обращаясь к студентам с напутственным словом, глава государства пожелал им не спешить в принятии решений и не совершать глупых ошибок. "В молодые годы очень сложно себя сдерживать, поэтому вы не спешите. Это первое. Второе - не совершайте сейчас ошибок, после которых вам потом будет стыдно или неудобно, - посоветовал Александр Лукашенко. - Я их тоже совершал. Я это вспоминаю, и мне как минимум неприятно, а за некоторые - стыдно. Поэтому не совершайте ошибок, за которые будет стыдно. А чтобы их не совершить, вы никогда не спешите".

Президент также пожелал молодым людям не бояться ставить перед собой даже заоблачные, как им можем показаться, цели. "Ставьте перед собой большие цели. Даже если вы этой цели не добьетесь, если вы не дойдете до этой отметки, все равно, идя к ней, вы добьетесь большего", - отметил он.-0-