Грузовики стандарта Евро-6 освобождаются от уплаты утильсбора в Беларуси в 2018 году

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные средства экологического класса 6 освобождаются в 2018 году от уплаты утилизационного сбора при ввозе в Беларусь и помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Соответствующий указ №67 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов" подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

К данной категории транспортных средств относятся тягачи седельные 2018 года выпуска с полной массой свыше 12 т, но не более 20 т, а также моторный транспорт 2018 года выпуска для перевозки грузов с полной массой свыше 20 т, но не более 50 т.

Данное решение позволит создать условия для развития международных перевозок грузов отечественными автоперевозчиками.

Как сообщалось, проблематика международных автоперевозок затрагивалась на встрече Президента с представителями деловых кругов в декабре 2017 года.

Тогда бизнесмены попросили главу государства помочь в решении наиболее острых для них вопросов. В частности, они обратили внимание на проблему обновления автопарка, отметив, что компании нуждаются в автомобилях стандарта Евро-6, которые обладают более высокими конкурентными преимуществами и примерно на 5% позволяют снизить общую себестоимость перевозок.

Бизнесмены рассказали, что приобретать такие грузовики для них затратно, поскольку необходимо уплачивать при их ввозе утилизационный сбор.

Президент пообещал взять этот вопрос на контроль.

В целом представители сферы перевозок подчеркнули большую роль государства в развитии транзитного потенциала Беларуси, что дало реальные результаты и повысило конкурентные преимущества. Развитию бизнеса в этой области поспособствовали и некоторые другие решения, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства.-0-