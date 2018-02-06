Игорь Луцкий согласован на должность гендиректора телеканала СТВ

6 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение", передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал журналистам Игорь Луцкий, одна из важнейших задач, которые поставил перед телекомпанией Президент, заключается в развитии национального контента. "Доля белорусских программ должна увеличиваться. Но важно иметь новые лица и новые содержание и наполнение", - отметил он.

Также, по словам Игоря Луцкого, глава государства подчеркнул, что за всеми преобразованиями должны стоять люди. Очень важно, чтобы через средства массовой информации была показана роль человека в развитии страны. "Бизнес - это важно, но все должны понимать, что прежде всего человек труда является главным героем телевизионных программ и печатных средств массовой информации", - подчеркнул новый руководитель СТВ.

Чтобы достичь этих целей, необходимо усилить творческие кадры. "Президент очень четко и тонко понимает работу телевизионных СМИ, особое внимание он уделял работе операторской службы. Именно по этому направлению необходимо усилиться", - сказал Игорь Луцкий.

Финансирование же, считает он, должно быть распределено на телеканале так, чтобы основные акценты были расставлены правильно.

Луцкий Игорь Владимирович родился в 1972 году в городе Столин Брестской области.

В 1994 году окончил Белорусский государственный университет; в 2000 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1995-2000 годах - специалист первой категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела проектирования и администрации баз данных Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь, в 2000-2002 годах - советник-консультант, заместитель заведующего отделом информатики и оргтехники канцелярии Президента Республики Беларусь, в 2002-2004 годах - заведующий отделом информатики и оргтехники главного управления документационного обеспечения и информационных технологий аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси, в 2004-2006 годах - заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство", в 2006-2008 годах - директор частного унитарного предприятия "Новое радио", в 2008-2014 годах - первый заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство".

До настоящего времени Игорь Луцкий работал в должности первого заместителя министра информации.-0-