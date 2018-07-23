Иностранные компании не будут платить налоги на доходы по некоторым кредитам белорусским организациям

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №286 "О налогообложении отдельных доходов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документом создаются дополнительные условия для самостоятельного привлечения белорусскими организациями средств на международных финансовых рынках, повышения инвестиционной привлекательности эмитируемых ими долговых ценных бумаг, что в перспективе будет способствовать снижению стоимости заимствования ресурсов.

В частности, указ устанавливает нулевую ставку налога на доходы иностранных организаций, полученные ими в виде процентов по кредитам и займам, предоставленным белорусским организациям за счет размещения их долговых ценных бумаг, а также по размещенным за пределами Беларуси долговым обязательствам, формирующим внешний государственный долг.

Одновременно доходы, полученные иностранными организациями и гражданами от выполнения работ или оказания услуг, связанных с размещением на международном рынке государственных долгосрочных облигаций и осуществлением мер защиты интересов Беларуси в инвестиционных спорах, освобождены от налога на доходы, на добавленную стоимость и подоходного налога.-0-