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Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу - Лукашенко

Президент 30.08.2018 | 11:26
Александр Суриков и Александр Лукашенко
Александр Суриков и Александр Лукашенко

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я прекрасно понимаю, что такое посол и что он все равно является человеком относительно несвободным: он представляет точку зрения руководства страны, прежде всего Президента. Тем не менее как русский человек, как человек, который немало прожил в той единой стране, Александр Александрович всегда видел Беларусь не как чужую. Мне это очень нравилось, и я это очень ценю", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я знаю официальную точку зрения посла России в Беларуси и знаю его внутреннее состояние, когда он говорит о русских, белорусах. Думаю, наши позиции тут совпадают. Мы люди, произошедшие от одного корня, мы народы одного дерева - россияне и белорусы. И никуда от этого не деться, как бы кто-то не умудрялся", - отметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что у Беларуси и России есть различные интересы, но они никогда не противоречили друг другу. "Я не зря сказал о том, что ангел-хранитель для Беларуси - Россия, точно так, как для России Беларусь, несмотря на разницу в величине - это не имеет в данном случае никакого значения", - заявил глава государства.

Президент поблагодарил российского дипломата за его работу в Беларуси и принимаемые усилия по укреплению двусторонних отношений между странами. "Ваша работа здесь останется в истории значимым событием. Дай бог, чтобы те послы, которые будут здесь работать, смогли повторить именно то, что сделал посол Суриков - посол Российской Федерации в Беларуси. Если будет так, я буду только доволен", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что перед встречей у него состоялся телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным в развитие достигнутых на прошлой неделе в Сочи договоренностей. Стороны согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств. Обсуждалась во время беседы и работа посла России в Беларуси. "И я ему сказал, что мы встречаемся с Александром Александровичем Суриковым, высказал свою точку зрения по поводу его работы. Он говорит: "Я очень рад, что ты так высоко ценишь работу нашего посла, он же больше десяти лет работает - конечно, это беспрецедентный случай", - рассказал белорусский лидер.

Александр Суриков отметил, что работает в Беларуси уже 12 с половиной лет - это половина срока дипломатических отношений между странами. "Я поставил, наверное, своеобразный рекорд среди российских послов в Беларуси. Думаю, и в СНГ, честно говоря. Я очень благодарен вам в первую очередь за концептуально верную оценку наших взаимоотношений. За этот период благодаря вам, Владимиру Владимировичу, каким-то усилиям наших посольств удалось, несмотря иногда на шероховатости, сблизить позиции народов и России, и Беларуси", - обратил внимание дипломат.

Суриков: желаю, чтобы споры между Беларусью и Россией разрешались без серьезных имиджевых потерьСуриков: желаю, чтобы споры между Беларусью и Россией разрешались без серьезных имиджевых потерь
"Я не могу сказать, что наши с вами годы не были чем-то чуть омрачены. Такое всегда бывает. Эти споры были, есть и будут. Желаю, чтобы они разрешались без серьезных имиджевых потерь с обеих сторон. Это самое главное", - сказал Александр Суриков.

Во время встречи Президент вручил российскому послу подарки, среди них - вырезанная из дерева карта Беларуси с достопримечательностями.-0-

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"С каким настроением покидают место долгой - я работаю здесь двенадцать с половиной лет - работы? Конечно, с чувством грусти о том, что буду теперь лишен этого общества", - подчеркнул Александр Суриков.

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встречи, Лукашенко
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