7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генерал-майор юстиции Иосиф Леонко освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 мая, сообщили БЕЛТА в
Иосиф Леонко уволен со службы в Следственном комитете в запас по соглашению сторон с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.-0-
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