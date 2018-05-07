7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генерал-майор юстиции Иосиф Леонко освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Иосиф Леонко уволен со службы в Следственном комитете в запас по соглашению сторон с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.-0-