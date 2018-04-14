Юные хоккеисты в Беларуси получат бесплатный лед для соревнований и подготовки к ним

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированным учебно-спортивным учреждениям и клубам - участникам чемпионата Беларуси для проведения спортивных соревнований и подготовки к ним будут безвозмездно предоставляться ледовые арены и площадки. Это предусмотрено подписанным главой государства Александром Лукашенко указом №138, которым вносятся изменения в указ от 29 марта 2012 года №150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Приложение к названному указу дополнено пунктом о безвозмездном предоставлении ледовых арен (площадок) специализированным учебно-спортивным учреждениям и клубам - участникам чемпионата Республики Беларусь для проведения спортивных соревнований и подготовки к ним. Это позволит снизить нагрузку на указанные организации и направить высвобождаемые средства на приобретение инвентаря и экипировки, участие в соревнованиях и другие расходы по развитию хоккея с шайбой в Беларуси", - пояснили в пресс-службе.

Документ принят в целях дальнейшего стимулирования развития детско-юношеского спорта, снижения финансовой нагрузки на спортивные учреждения, занимающиеся развитием хоккея.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.-0-