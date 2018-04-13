Как будут развивать зимние виды спорта в Беларуси - итоги президентского совещания

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность развития спорта в качестве одного из приоритетов государственной политики. Об этом он заявил 13 апреля на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Спорту в нашей стране уделяется огромное внимание. Вопросы его развития находятся на постоянном контроле. Это не только здоровье нации, но и огромный пласт нашей идеологической работы, а значит - один из приоритетов государственной политики. Благодаря победам белорусских атлетов формируется имидж государства, воспитывается патриотизм", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси создана необходимая инфраструктура для занятий физической культурой и спортом. Что касается зимних видов, в каждом регионе имеются ледовые арены, построено по несколько трасс, которые зимой используются для лыжных гонок, а летом - для лыжероллеров. Даны поручения о строительстве всесезонных объектов для лыжных тренировок в Раубичах и Минске, что позволит организовать круглогодичную подготовку на снегу.

"Государство выделяет значительные средства на подготовку национальных команд к основным стартам. За четыре года на финансирование зимних видов израсходовано $10,5 млн, - обратил внимание глава государства. - Вместе с тем прошедшие в Корее зимние Олимпийские игры принесли Беларуси лишь три медали. Это следствие серьезных проблем в работе всей спортивной отрасли".

Президент при этом отметил, что в стране отдают должное чемпионкам во фристайле и биатлоне, однако не все представители Беларуси показали результаты, которых от них ожидали. "Для любого спортсмена Олимпиада - важнейший старт четырехлетия, а порой и всей жизни. Здесь каждый участник обязан выступать на пределе своих возможностей, зная, что за него болеет страна, - сказал глава государства. - И вообще, на Олимпиаду и чемпионаты мира, континентальные чемпионаты едут не для того, чтобы даже "хорошо" выступить, как некоторые наши функционеры привыкли в СМИ заявлять. На такие форумы едут завоевывать медали".

Александр Лукашенко подчеркнул, что на совещании следовало дать принципиальную оценку развитию зимних видов спорта в Беларуси. Он обратил внимание на ситуацию в видах и поставил перед участниками мероприятия конкретные вопросы. Они в том числе касались поручений по структурированию спортивной отрасли, схемы управления спортом в Беларуси, формирования тренерского состава, подбора спортсменов, финансирования, заработной платы. "Главный вопрос я адресую руководству всей отрасли. В первую очередь федерациям по видам спорта: как обстоят дела с воспитанием спортивного резерва? Кто будет выступать завтра? Какие у нас перспективы в зимних видах спорта?" - сказал Президент.

С соответствующими докладами на совещании выступили министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, а также руководители федераций по конкретным видам зимнего спорта. Были детально рассмотрены наиболее значимые проблемные моменты, определены задачи и сроки их исполнения.

О хоккее

"Несмотря на беспрецедентные условия, созданные для подготовки хоккеистов, они вообще не попали на Олимпиаду. Провалили вторую подряд квалификацию, уступив Словении. Вы помните этот позор дома, в Минске. Последний чемпионат мира в Париже наша сборная закончила на грани вылета из высшего дивизиона", - отметил Президент.

Александр Лукашенко предложил сравнить игру нынешней сборной Беларуси по хоккею с игрой немецкой команды. "Когда-то мы вообще всерьез не воспринимали немецкую сборную. Совсем недавно - 2-3 года назад. И где сегодня немцы, и где сегодня мы? Опять, скажете, чего-то вам не хватило? Из десяти миллионов не хватило выбрать 20 человек, чтобы достойно выглядеть и попасть на Олимпиаду. А ведь этот вид спорта постоянно на виду, и для него немало сделано", - заявил глава государства.

Он обратил внимание, что в стране построено почти 40 хоккейных арен. "По сравнению с самым успешным для нас 2002 годом количество занимающихся увеличилось более чем в два раза, штатных тренеров - почти в три раза. А результата нет. Точнее, он есть, но лучше бы его не было. И реальных перспектив пока не видно. Но поживем - увидим. На носу чемпионат мира", - предупредил белорусский лидер.

На совещании отмечалось, что, учитывая внимание к хоккею в Беларуси, болельщики и руководство вида спорта вправе ожидать лучших результатов. При этом нередко личные и коллективные интересы в хоккее превалируют над государственными. Например, несмотря на то, что хоккейный клуб "Динамо-Минск" в прошедшем сезоне не вышел в плей-офф, зарплатные аппетиты у некоторых членов команды только возросли. "Большую зарплату, чем было в прошлом сезоне, никто не имеет морального права получить. Они пролетели мимо плей-офф в КХЛ. Поэтому тот, кто не хочет играть по прошлому году (что касается уровня зарплаты), отправьте их в Россию", - отреагировал на озвученную информацию глава государства.

Подробно обсуждались и другие вопросы в хоккейной сфере - финансовое состояние клубов, оплата за результативную игру, отбор и продвижение перспективны игроков, ориентация на спортивные кадры внутри страны.

Говоря о зарплатах игроков и качестве игры, Александр Лукашенко заявил, что не стоит бояться, что хоккеисты массово уедут играть в российские клубы. Во-первых, в ряде клубов там также есть финансовые трудности. А, с другой стороны, за рубеж приглашают играть только лучших. "Так лучшим мы и здесь платим", - заметил белорусский лидер.

Президент добавил, что важно и далее повышать зарплату тренерского состава в хоккее. "Надо зарплату тренерам дотянуть до уровня средней по стране. Тогда и спросить с них можно. Лучшим - $700 дать. Ну а там (на самом высоком уровне) вы устанавливаете. Надо перетерпеть это. Всем хочется много и сразу", - сказал он.

Обратил внимание глава государства и на важность идеологического воспитания спортсменов. "Чтобы спортсмен ценил то, что он играет за сборную. И, знаете, я уверен, что в основном это так, за исключением какой-то болтовни. Играть за сборную, за свою страну - это почетно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Говоря об игре сборной команды по хоккею, Президент сказал: "Отступать некуда. Вперед, вперед и вперед. Нужна стабильность. Этой стабильности нет. Хоккей и футбол у нас - главные виды спорта. Без них невозможно.

О биатлоне

По словам Александра Лукашенко, в мужском биатлоне итоги Олимпиады в Республике Корея удручающие. "Иногда смотришь на наших мужиков, бегающих с винтовками, и такого позора… Хотелось бы куда-то от него спрятаться - куда-то под веник, под плинтус заползти, чтобы этого не видеть, - сказал глава государства. - В женской команде не видно, кто придет на смену Домрачевой и Скардино. И если кто-то оценивает выступление женской команды по биатлону как успешное, то я бы предложил этим людям очнуться и посмотреть реально на то, как выступали наши биатлонисты вообще и девушки тоже".

Президент также отметил, что и на прошедшей Олимпиаде в Республике Корея в биатлонной эстафете ни одна спортсменка, кроме Ирины Кривко, на своем максимальном уровне в этой гонке не выступила. "Мы видим эти недостатки", - сказал он.

"И вообще должен сказать, что наше золото на Олимпиаде скорее случайно, чем закономерно. Все золото. Но это спорт. Есть результат - ничего не скажешь. Но главное, чтобы мы за этими результатами видели проблемы, которые у нас существуют. И в подготовке, и в спортсменах, и в самих тренерах", - подчеркнул глава государства.

"Мы не можем потерять этот вид спорта. Это настоящий зимний вид спорта", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость активной и грамотной работы с резервом. Было доложено, что в этом направлении реализуется инновационная программа поиска и подготовки перспективных детей. В ее основе - научный подход. Глава государства в связи с этим отметил, что наличие программы - это хорошо, но нельзя делать ставку только на данный компонент. "Организация работы должна быть, пахота должна быть. Не зацикливайтесь только на одном", - сказал он.

О лыжных гонках

"В лыжных гонках достойного результата и близко не просматривается. А ведь этот вид спорта базовый и для биатлона. Но хуже, наверное, в истории еще не было, - обеспокоен Президент. - Провал полный, но из этой ямы надо выбираться".

По мнению руководства федерации, одна из проблем в этом виде спорта заключается в том, что тренеры, боясь существенно потерять в зарплате, не хотят передавать перспективных спортсменов в следующее звено подготовки. Поэтому и не получается сформировать сильную национальную команду.

Президент на это заметил, что если тренер отдает своего спортсмена наверх, то ему следует заплатить. "Он же его нашел когда-то, вырастил, выпестовал. Давайте мы ему заплатим, там же небольшие деньги нужны, - сказал глава государства. - Надо им платить за это, поощрять их. Они же будут заинтересованы потом и подготовить, и отдать".

Александр Лукашенко добавил, что движение атлета с начальной подготовки к высшим достижениями и есть суть спорта.

Президент также потребовал реорганизовать деятельность Белорусского лыжного союза и выстроить четкое управление внутри его. "Главное, чтобы там никто не ходил без дела и чтобы был результат", - подчеркнул он.

О конькобежном спорте

"В конькобежном спорте смогли шагнуть вперед. И тут вы меня успокаиваете, что наши атлеты трижды попали в восьмерку сильнейших. Еще раз повторяю: на Олимпиаду, чтобы попасть в восьмерку, нечего ехать. Единственно, что можно сказать, что обстреляли эту молодежь, а на будущих Олимпийских играх они нам принесут медали", - отметил глава государства.

Он также обратил внимание на шорт-трек, который является достаточно медалеемким видом спорта. "Но география его развития на удивление бедная, несмотря на возможности заниматься этим видом спорта", - сказал Александр Лукашенко.

Главу государства проинформировали, что Белорусский союз конькобежцев и Министерство образования рассматривают возможность открытия в школах секций по катанию на роликовых коньках, что в том числе может послужить в качестве базы для последующей подготовки спортсменов.

Президент поручил предпринять конкретные шаги для развития этого вида спорта в стране. "Конькобежный спорт - это наши медали", - убежден Александр Лукашенко.

О фигурном катании

"Фигуристов вообще не видно, хотя у нас более тысячи занимающихся в спортивных школах", - констатировал Президент.

"И все чего-то ждут. Что завтра Президент поедет в Россию, пригласит пару тренеров или хотя бы одну… И она приедет к нам и тут вырастит новую Медведеву (российская фигуристка Евгения Медведева)", - добавил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что для подготовки белорусских фигуристов необходимо подобрать грамотного специалиста, который понимает, как побеждать. "По фигурному катанию хотя бы в десятку войти. В одиночном, парном, танце - хоть в десятку. Никто не требует большего", - отметил он.

О фристайле

Глава государства констатировал, что во фристайле (акробатика) Беларусь входит в число мировых лидеров. И в Корее была возможность взять половину медалей в этой дисциплине. "Однако не взяли. И вина в этом не только спортсменов. Конечно, есть вопросы к объективности судейства. Но не меньше их и в отношении подходов тренерского штаба", - считает Александр Лукашенко.

"Очень печально, если во фристайле кое-кто зазвездился. Надо вовремя спуститься на землю", - подчеркнул он.

О горных лыжах и сноуборде

Президент также поинтересовался перспективами развития в Беларуси горных лыж и сноуборда. "Здесь что мешает заниматься? Понятно, пропасть по горным лыжам, ну а кто мешает сноубордом заниматься? Хоть каким-то видом сноуборда. По этим видам спорта открыты отделения в спортивных школах, на которые также выделяются государственные средства. Где отдача?" - поставил вопрос глава государства.

Об общественной нагрузке и наблюдательных советах в федерациях

Александр Лукашенко отметил, что не случайно в Беларуси высшим должностным лицам поручено курировать то или иное направление в спорте. "Когда Рыженков (белорусский спортивный деятель Владимир Рыженков) ушел от нас, тут такая драка развернулась. Я думал, разнесут страну. Все специалисты, все профессионалы… Друг за друга уцепились, начали грызть за должности и прочее. Я вынужден был сказать: Президентом НОК буду я. Удалось потушить эту драку и все поставить на места. Никакого бы спорта не было. Вот откуда появился Президент здесь. А потом я подумал, что это будет моя общественная нагрузка, но и другим надо общественную нагрузку дать. Поэтому для них это, конечно, не основная работа, но сродни основной. Я учитываю их успехи в общественной работе", - рассказал глава государства.

"Было принято решение, чтобы мы создали наблюдательные советы, а федерации возглавили специалисты, которые в этом виде спорта что-то понимают. Сделано ли это? - спросил Александр Лукашенко. - Почему направляем в наблюдательные советы людей с большими портфелями? Допустим, генеральный прокурор - лыжи, или в биатлоне - председатель КГБ. Да потому, что у человека есть возможности и административный ресурс, который может оказать любую помощь и поддержку".

Руководитель федерации же, по словам Президента, должен работать непосредственно с тренерами и атлетами, спортивными школами.

О роли губернаторов в развитии спорта

По словам главы государства, губернаторы должны заниматься развитием спорта в регионах не меньше, чем посевной кампанией. "Это их хлеб и работа. Точно так, как посевная кампания, точно так и спорт, которому мы должны уделять серьезное внимание", - отметил Александр Лукашенко.

Ответственным должностным лицам в правительстве и Администрации Президента поручено определить критерии, чтобы каждая область продемонстрировала себя в летних и зимних видах спорта. "И мы будем давать оценку работе губернаторов", - сказал глава государства.

Он упрекнул руководителей регионов, что те не проявляют нужной инициативы и не занимаются спортивной сферой. "Вы что, сами не видите, что это мы должны делать, это наша работа, здоровье людей, в конце концов, - обратил внимание Президент. - Думаю, что это будет последний наш разговор с губернаторами на эту тему".

Александр Лукашенко заметил, что во многих городах построены ледовые арены и катки, однако эти площадки не используются для подготовки молодых спортсменов. "Почему на базе этих катков нет хоккейной школы и команды, которая бы в чемпионате Беларуси играла? Создавайте условия, чтобы туда пришли хорошие хоккеисты. Через два года, плохо или хорошо, но их будут тысячи", - добавил глава государства.

"Вызывает серьезные нарекания работа отдельных регионов по развитию зимних видов спорта. На протяжении пяти олимпийских циклов Гродно и Брест не приносят зачетных очков. Почему резко упал вклад Минской области в олимпийскую копилку Беларуси? Я неоднократно говорил, что спорт - кровное дело губернаторов", - сказал Александр Лукашенко.

Он поручил обратить особое внимание на работу специализированных учебно-спортивных учреждений, обеспеченность инвентарем, комплектование групп, а также установить жесткий контроль над работой тренеров.

"Система их материального стимулирования должна основываться на подготовке конкурентоспособного спортивного резерва и передаче его в высшее звено. Перспективными атлетами должны заниматься высокопрофессиональные тренерские кадры. Задача министерства и университета физкультуры - целенаправленно и планомерно внедрять передовые методы обучения, в том числе дистанционного, учитывая нагрузку и график студентов-спортсменов", - потребовал глава государства.

Кроме того, отметил Александр Лукашенко, нужна эффективная схема непрерывной подготовки и повышения квалификации тренеров: обучать в процессе работы, направлять самых талантливых на стажировки за рубеж.

О стратегическом планировании

"В каждом виде спорта надо иметь стратегическую программу на 10-15 лет вперед. Не надо жить только олимпийскими циклами, надо смотреть вперед", - сказал Президент.

Александр Лукашенко предупредил, что за расходование бюджетных ассигнований и средств поддержки в спорте спрос будет жесткий.

"Поэтому не ждите сверху указаний, что вам делать, а что нет. Председатель федерации совместно с руководителем наблюдательного совета и главным тренером национальной команды - вот тоже "тройка", которая отвечает за развитие конкретного вида спорта. Принимайте необходимые решения в рамках законодательства, в пределах бюджетного финансирования. Сами зарабатывайте и действуйте!" - призвал Александр Лукашенко.

О зарплатах в спорте

Президент подчеркивает, что при распределении зарплаты в спортивных организациях приоритет должен отдаваться тренерам и спортсменам. "Отрегулировать все, тренер, спортсмен - все должно вокруг них крутиться. Без излишеств. Тогда мы с вами договоримся", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко при этом предупредил, что шальных денег не будет, но результат будет хорошо оплачиваться.

Он также отметил важность оплачивать результаты и в детско-юношеском спорте. В качестве примера он привел соревнования "Снежный снайпер". "Когда я им чеки выдавал. Это же была такая радость у ребятишек, что они заработали свои деньги, - заметил Президент. - Это их первые деньги. А выше - хорошие призы надо".

"Не хотим понять этих детей. А вот директору клуба заплатить, как всему тренерскому составу, - это мы можем", - упрекнул белорусский лидер.

"Мы не такие богатые, чтобы просто так выбрасывать деньги на ветер. И разговоры о том, что нет денег, чего-то не хватает - ничего подобного. Для результата денег навалом, но для результата. Запомните: нет результата - нет денег", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства предупредил: "Начинаете с этого момента падать (считайте, сегодняшний разговор - рубеж) - тренера убирать немедленно. Это поручение федерациям и Министерству спорта. А то мы будем молиться на этого тренера: вот он где-то добавит, где-то возьмет. И придете к тому, что у нас сегодня в биатлоне: по наклонной катимся".

О спортивной вертикали

Главная причина скрытых негативных тенденций в спорте, по мнению Президента, заключается в том, что профильное министерство потеряло рычаги управления и ослабило координацию действий по проведению единой госполитики физкультурно-спортивной отрасли. "Реформировали в регионах спорт, передав его в сферу образования. Сегодня есть еще какие-то подходы к настраиванию этой вертикали - ради бога. О принципе я сказал. На месте надо разобраться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Тем не менее, Президент призвал не увлекаться во власти созданием структур, в том числе тех, которым будет вменена в обязанность работа со спортивной отраслью.

"Не введитесь на разного рода предложения и стенания. Никогда чиновничьи структуры спорт не двигали. Можешь в районе создать целое управление спорта, но спорта как не было, так и не будет. Дело не в вертикали", - подчеркнул глава государства.

В связи с этим он отметил, что по зарплатам чиновников отработана шкала, начиная от районного уровня до Администрации Президента. "Зарплату, я сказал, больше вертикали власти поднимать и регулировать на государственном уровне не буду, - заявил Александр Лукашенко. - Хочешь повысить зарплату - сокращай штаты. Сэкономленные деньги твои. Так и в райисполкоме. Хотят они что-то там создать, пускай создают. У них есть фонд заработной платы. Лишних денег им никто не выделит. Спонсоров у органов власти быть не может".

"Но я уверен, что у каждого председателя райисполкома есть помощник. Пусть бы он занимался - один человек - спортом, регулировал в районе все", - сказал Президент.

"Поэтому не надо увлекаться во власти созданием структур. Структуры надо создавать на месте, чтобы были школы, центры спортивные. Вот там надо определить штаты, структуры, зарплаты, на учет железный все поставить. Но главное - чтобы они работали. Ответственность должна быть. И за работу надо платить. Хорошо сделал работу - заплати, чтобы другие понимали", - подчеркнул глава государства.

Он также отдельно предупредил по поводу тренерских кадров, их подготовки в спортивном вузе. "Вы должны принять радикальное решение. Я жду результата. Рассуждения, что мы там что-то создали, методику… Нужно набрать тех, кто после окончания будет тренером работать. Набор отвратительный", - заявил Президент.

О важности прививать любовь к спорту детям

"Все должны понимать, что никаких успехов мы не добьемся до тех пор, пока не создадим эффективную систему воспитания атлетов. Спортсмен - ключевое звено. Именно он, его потребности и проблемы должны быть в фокусе нашего внимания. Задача губернаторов - создать на местах для детей все условия, вовлечь их в занятия спортом, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого ребенка начиная с детского сада".

Глава государства поручил заняться этим вопросом и Министерству образования. По его словам, в школах мало внимания уделяется спортивно-массовым мероприятиям. "Эту проблему как-то нужно решать", - подчеркнул Президент.

"Нужно отвлечь внимание детей от ненужных дел, но не принуждать силой, а создать праздничную атмосферу, заинтересовать детей, достучаться до них по всем направлениям, может, даже через социальные сети", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Важно подключить к этой работе и родителей, считает глава государства. "Они за руку должны вести своих детей на спортивные площадки", - сказал Президент.

В пример он привел соревнования "Золотая шайба" и "Снежный снайпер". По качеству организации, обратил внимание Александр Лукашенко, они не уступают республиканским первенствам, и родители стремятся к тому, чтобы их дети выступали на этих состязаниях.

Об экипировке

Глава государства отметил, что даны все поручения об обеспечении учебно-тренировочного процесса, начиная с базового уровня, всем необходимым: лыжами, креплениями, техникой. За лето каждый профильный спортивный центр должен быть укомплектован снегогенераторами и ратраками.

"Причем все, что сможем, будем делать у себя в стране. Эти поручения должны быть выполнены полностью и в срок. Правительству взять данный вопрос на контроль", - поручил он.

О справедливости в олимпийском движении

"Вообще настало время для серьезного разговора в международных спортивных структурах о повышении прозрачности и справедливости процессов, происходящих в олимпийском движении. Посмотрим, где это лучше нам сделать. Надо активнее использовать все доступные нам каналы взаимодействия для продвижения нашей официальной позиции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил о ситуации вокруг судейства в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. "Конечно, ситуация вопиющая, но молчать нельзя. Когда будем бороться, не будем молчать, будут понимать, что белорусов лучше не трогать", - сказал глава государства.

О борьбе с допингом

"Не могу не коснуться темы допинга. Вы видите, какие громкие скандалы разразились в мире. Санкции применяются не только в отношении отдельных спортсменов, но и в отношении целых стран", - заявил белорусский лидер.

"Поэтому давайте будем ориентировать на человеческие ресурсы. Плюс сало, - с юмором отметил глава государства. - Спорт должен быть чистым. Прощения в этом плане не будет. Это уже не те времена. Вы видите, на какой уровень поднята эта проблема".

"В то же время нельзя допускать дискриминационного отношения к своим спортсменам. Пример - отстранение наших каноистов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро", - обратил внимание Александр Лукашенко.

О питании спортсменов

"Минспорту совместно с Минздравом необходимо навести порядок в питании спортсменов. Какой вы хотите от них результат, если они не следят за своим весом? Почему этот вопрос не контролируют врачи национальных команд?" - спросил Александр Лукашенко.

Дошло до того, рассказал Президент, что его врачу пришлось совместно с диетологами заняться питанием отдельных спортсменов.

"Все в социальных сетях обсуждали, когда я в шутку сказал, что лучший допинг это сало. Это не я придумал. Это лучший энергетик для любого спортсмена, особенно для хоккеиста, лыжника" - обратил внимание глава государства.

Президент также затронул тему научной и медицинской составляющих в спорте. "Сегодня без поддержки науки и медицины конкурировать трудно, но никакая наука и медицина не заменят человеческий фактор, это будут только поддержка и помощь", - отметил белорусский лидер.

Минспорту совместно с РНПЦ поручено работать в данном направлении более продуктивно. "В отдельных видах спорта этой теме уделяется самое пристальное внимание, и, по вашим докладам, есть какой-то результат", - констатировал глава государства.

О победах паралимпийцев

"Вы просто молодцы. Вы всем им утерли нос. Считайте, что я ваш преданный болельщик", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что белорусские паралимпийцы изо всех сил старались победить на прошедших в Южной Корее состязаниях. "Они порвали зубами. В жутких погодных условиях", - констатировал глава государства. Он отметил, что некоторые белорусские лыжники в таких обстоятельствах даже не смогли бы подняться в гору.

О предстоящих спортивных форумах

"Перед нами стоят серьезные задачи. До следующих зимних Олимпийских игр менее 4 лет. А уже через два года будут летние. Раскачиваться некогда. Надо определить тренеров, спортсменов, и сегодня уже дошлифовывать спортсменов к летней Олимпиаде. И начинать готовить по зимним видам спорта к Олимпиаде в Пекине", - сказал глава государства.

"Впереди у нас главный экзамен - 2019 год и Европейские игры. Если мы еще дома опозоримся, народ этого нам не простит", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также напомнил о предстоящем в 2021 году домашнем чемпионате мира по хоккею с шайбой, потребовав за оставшийся срок принять необходимые меры для качественной подготовки команды.

Александр Лукашенко отметил и недавние кадровые изменения в спорте, в том числе назначение нового министра. Ранее приступили к работе новые первый вице-президент НОК и ректор университета физкультуры. "Запрягайтесь и вперед. Не оглядывайтесь", - потребовал он.

"Самое главное - мы сегодня расставили все акценты. Ответственные определены. И я очень прошу обеспечить безусловное выполнение данных поручений. Исполните все, как мы договорились. И тогда у нас как минимум наполовину будет меньше проблем в спорте", - уверен белорусский лидер.-0-