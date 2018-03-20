Как у Путина и Си Цзиньпина - Лукашенко подарил свою уникальную ручку студентке

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с творческой молодежью подарил студентке Белорусского государственного университета культуры и искусств Елизавете Запеке свою ручку, передает корреспондент БЕЛТА.

Девушка сидела рядом с главой государства и помечала по его просьбе вопросы, которые задавали студенты. Причем она использовала перьевую ручку, переданную ей для этого Президентом.

В конце мероприятия Александр Лукашенко подметил, что она испачкала руки чернилами. "Я пишу только чернильными ручками. Теперь вижу, что молодежь чернилами вообще писать не умеет, абсолютно", - пошутил глава государства.

Президент рассказал, что его ручка особенная: она сделана знаменитой фирмой, позолочена и украшена гербом Беларуси. "Это сувенирная ручка. Я такую подарил Си Цзиньпину, Путину, Назарбаеву", - обратил внимание он.

Александр Лукашенко вручил ручку студентке. "Дарю тебе, чтобы ты научилась ею писать", - сказал Президент.

Уже после мероприятия девушка призналась журналистам, что этот подарок от главы государства стал для нее настоящим сюрпризом. "Очень приятно! Очень хорошая память от этой встречи осталась. Здорово, что есть такие мероприятия, от которых потом остаются не только памятные подарки, но и еще приятные ощущения на душе. Это классно!" - поделилась эмоциями Елизавета Запека.

По ее словам, президентскую ручку ей будет жалко использовать, хотя научиться писать чернилами и стоило бы. "Президент сказал, что это сувенирная ручка. Буду хранить ее как экспонат", - решила студентка.

Елизавета Запека - лауреат различных песенных конкурсов, в том числе республиканских - "Юные таланты Беларуси" и "Сияние талантов", а также международных фестивалей Crystal fairy (Прага, Чехия), "Пiсенны спас" (Житомир, Украина), "Спiвограй" (Харьков, Украина). Она играет в мюзиклах Кима Брейтбурга "Казанова" и "Дубровский".-0-