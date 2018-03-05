Карачевский согласован на должность генерального директора "Беларусьфильма"

5 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Владимир Карачевский согласован на должность генерального директора РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Данное кадровое решение сегодня принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.
До этого Владимир Карачевский работал директором Республиканского театра белорусской драматургии.-0-
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