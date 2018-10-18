Кочанова рассказала об основных итогах совещания Лукашенко с руководством Администрации Президента

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об основных итогах прошедшего у главы государства Александра Лукашенко совещания с руководством Администрации Президента рассказала журналистам глава этого государственного органа Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе основополагающих вопросов, которыми должна заниматься Администрация Президента, Наталья Кочанова назвала кадровую политику, идеологическую работу, контроль за выполнением поручений главы государства, взаимодействие с органами исполнительной власти и другими республиканскими органами. "Самые серьезные задачи были поставлены нам в плане контроля, взаимодействия с Советом Министров, отработки документов, которые поступают в Администрацию Президента и в дальнейшем - главе государства", - сказала она.

С одной стороны, необходимо полное взаимодействие Администрации с другими государственными органами, а с другой - этот орган должен выполнять роль жесткого фильтра. "Все четко должно быть отработано, проведена экспертиза документов, прежде чем предоставить их на рассмотрение главы государства. Со стороны Администрации Президента мы понимаем, что это очень ответственная, важная работа. Но результат может быть тогда, когда будет полное взаимодействие. Это основополагающее, о чем сегодня шел разговор", - подчеркнула Наталья Кочанова.

По ее словам, на совещании поднимались и вопросы в экономической сфере, в частности по заработной плате, ценам и занятости. "Эта триединая задача, которая была поставлена главой государства фактически несколько лет назад. Конечно, контроль за выполнением этих поручений будет самый жесткий", - сказала глава Администрации Президента.

Речь шла и о предстоящих мероприятиях, приуроченных к государственным праздникам и юбилейным датам. Так, в 2019 году будет отмечаться 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, исполнится 25 лет институту президентства.

Говоря о кадровой работе, глава Администрации подчеркнула, что во главу угла должна ставиться справедливость по отношению к людям и решению тех вопросов, которые возникают в том или ином регионе. "Поэтому совершенствование кадровой политики очень важно. Должно быть омоложение кадрового состава, ротация", - отметила Наталья Кочанова.

Она добавила, что Администрация Президента совершенствует формы работы в сфере кадровой политики, сформирован специальный кадровый резерв, ведется работа с молодыми перспективными руководителями, в том числе в формате школы наставничества, организуются стажировки. "На это делается ставка: чтобы сегодня профессиональные специалисты, честные, умеющие работать с людьми и понимающие людей, пришли работать во власть и занимали ключевые должности, занимались реализацией стоящих задач", - резюмировала глава Администрации.-0-