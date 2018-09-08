Команда НОК с участием Президента победила в лыжероллерной эстафете в День города

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Национального олимпийского комитета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко победила в лыжероллерной гонке среди команд силовых ведомств и органов государственного управления в День города в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония награждения

В эстафете 4x2,8 км в квартете с главой государства выступили олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк. Александр Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым.

Александр Лукашенко во время эстафеты

Александр Лукашенко

Второй на финиш пришла команда Комитета госбезопасности. Замкнул тройку квартет из Министерства спорта и туризма, финишером в котором был руководитель ведомства Сергей Ковальчук. Согласно положению проведения соревнований финишировать должны были руководители министерств и ведомств, поэтому второе место судьи отдали Минспорта, а бронзовые награды достались команде КГБ.

"Четвертый раз в жизни бегал на лыжероллерах, ранее только на лыжах. Однако выступление удалось, - отметил Сергей Ковальчук. - Места, которые заняли команды, - не самое важное на таком спортивном празднике. Главное - это те эмоции, которые получили все участники. Много людей пришло посмотреть, как проходят соревнования. Прекрасная атмосфера".

Соперниками команды НОК в эстафете были также команды Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета, Министерства образования, МЧС, МВД, Минздрава и Минобороны. Министерство по чрезвычайным ситуациям представило две дружины.

Перед стартом глава государства провел небольшую разминку на дистанции, а также пообщался со спортсменами национальной сборной по конькобежному спорту Мариной Зуевой и Игнатом Головатюком, которым предстоит еще выйти на старт в роллер-марафоне.

Массовый физкультурно-спортивный праздник у проспекта Победителей продолжается состязаниями по пожарно-спасательному спорту, баскетболу 3х3, парусной "Звездной регатой", волейболу, шахматам. Интригующим обещает стать роллер-марафон, в котором примут участие лучшие атлеты Беларуси и зарубежных стран.-0-