29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Австрийская компания Fischer может открыть производство лыжного инвентаря в Беларуси. Об этом сегодня на встрече с участниками Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года рассказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все проблемы зимних видов спорта обсудим на ближайшем совещании. Тем более, все поручения я лично раздал. И лыжи, и палки - с "Фишером" ведем переговоры. Они уже готовы из Украины перенести сюда производство. Потому что из Украины закрыты на Россию поставки. Им лучше здесь работать", - рассказал глава государства.

Он отметил, что и сам имел возможность опробовать соответствующую продукцию данного производителя. "Отличные лыжи. Если они перенесут сюда производство, это будут лыжи для подготовки спортсменов высочайшего уровня. А дальше уже индивидуально будете подбирать", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также подчеркнул важность того, чтобы и в Беларуси развивали производство и осваивали выпуск необходимого спортивного инвентаря. А уже в каждом конкретном случае будет решаться вопрос о необходимости приобретения за рубежом наиболее современного и передового инвентаря для спортсменов высокого класса.

На встрече речь также шла об инвентаре для инваспорта, в частности, специальных санях в лыжных дисциплинах. "Если надо ребятам и девчонкам - в конце концов надо купить и привезти сюда самые современные. Их же немного надо", - отметил Александр Лукашенко. При этом он добавил, что, возможно, в Беларуси смогут в этом направлении сконструировать даже лучшие модели, чем есть в мире.

"Посмотрите. Все, что лучшее в мире есть, нам надо купить. Привезите сюда эти образцы. Если мы не сможем это сделать у себя, мы закупим. Но вы должны выступать на самом лучшем оборудовании, которое есть в мире. Чтобы вы могли в равных условиях соревноваться", - подчеркнул Президент.-0-