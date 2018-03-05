5 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сергей Ковальчук назначен министром спорта и туризма, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соответствующее кадровое решение сегодня принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Сергей Михайлович Ковальчук родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, в 1999-м - Военную академию Республики Беларусь.
С 1989 по 2004 год служил в Вооруженных Силах. С 2004 года - сотрудник Службы безопасности Президента Республики Беларусь.
Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалями "За безупречную службу" I, II и III степеней.-0-
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