5 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сергей Ковальчук назначен министром спорта и туризма, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующее кадровое решение сегодня принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сергей Михайлович Ковальчук родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, в 1999-м - Военную академию Республики Беларусь.

С 1989 по 2004 год служил в Вооруженных Силах. С 2004 года - сотрудник Службы безопасности Президента Республики Беларусь.

Награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалями "За безупречную службу" I, II и III степеней.-0-

Лукашенко: в белорусском спорте пока больше проблем, чем успехов Глава государства пояснил, что на эту должность назначен толковый военный человек, потому что в отрасли необходимо навести порядок. "Генерал не сработал, поэтому брали пониже, хотя не очень низко", - сказал Александр Лукашенко.