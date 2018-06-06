Лесохозяйственным учреждениям разрешили приобретать технику на льготных условиях

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные лесохозяйственные и природоохранные учреждения, деревообрабатывающие организации, которым предоставлены в аренду участки лесного фонда для заготовки древесины, смогут приобретать современную технику и оборудование на льготных условиях. Это предусмотрено указом №219, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
При этом условия поставки техники и оборудования в эти учреждения будут аналогичны условиям ее приобретения для организаций агропромышленного комплекса.
Документ также предусматривает увеличение размера средств, аккумулируемых на специальных счетах организаций АПК - покупателей техники, с 3% до 5% выручки. В случаях, когда предприятиям не будет хватать этих средств для приобретения техники, допускается направление из местного бюджета надбавок за реализованную продукцию и субсидий на финансирование текущей деятельности, причитающихся организациям агропромышленного комплекса, на соответствующие расчеты.
Принятие указа позволит всем организациям АПК обеспечивать ритмичное обновление машинно-тракторного парка современной техникой для проведения полевых работ в соответствии с технологическими регламентами.-0-
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