16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18-19 апреля совершит официальный визит в Молдову. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Повестка дня предстоящего визита планируется насыщенная. Она включает встречи и переговоры с Президентом и премьер-министром Молдовы, в ходе которых будут всесторонне обсуждены различные аспекты межгосударственных отношений.

Переговоры Александра Лукашенко с Президентом Игорем Додоном пройдут в формате один на один и расширенном составе с участием членов делегаций. Главной их темой станет развитие белорусско-молдавского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Александр Лукашенко и Игорь Додон посетят институт растениеводства "Порумбень", где примут участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании.

На переговорах главы белорусского государства с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом будут рассмотрены вопросы расширения экономических связей в разных областях, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, производственную кооперацию, инфраструктурные проекты. Отдельное внимание будет уделено работе уже имеющихся и созданию новых совместных предприятий, развитию сотрудничества в энергетике, гуманитарной сфере и правоохранительной деятельности. По итогам встречи ожидается подписание ряда международных документов.

В эти же дни в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества. В нем примут участие не только представители бизнес-кругов, но и руководство городов и районов двух стран. Для делегатов будет организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.-0-