Лукашенко 20-21 сентября совершит рабочий визит в Россию

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20-21 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в
Планируется, что в Сочи 21 сентября состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств двух стран. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут двустороннюю встречу в формате один на один.
На повестку дня будет вынесена актуальная тематика белорусско-российского сотрудничества. Ожидается, что стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в том числе в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике.-0-
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