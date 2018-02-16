Лукашенко: 2018 год станет важной вехой в развитии сотрудничества между Беларусью и КНР

16 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Праздником Весны, сообщили БЕЛТА в
Глава государства отметил, что в прошлом, юбилейном для белорусско-китайских отношений году удалось расширить взаимодействие по всем направлениям, установить еще более тесные связи между регионами и ведомствами двух стран.
Александр Лукашенко уверен, что 2018 год станет важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества. Углублению взаимопонимания между гражданами двух государств, их культурному сближению будут способствовать мероприятия в рамках Года туризма Беларуси в Китае.
"Мы всегда готовы к наращиванию всестороннего стратегического партнерства с Китаем, которое отличается доверительным и взаимовыгодным характером. Искренне надеюсь, что в белорусско-китайских отношениях всегда будет царить весна и наша дружба будет крепнуть день ото дня", - подчеркнул Президент.-0-
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