Лукашенко: 2018 год станет важной вехой в развитии сотрудничества между Беларусью и КНР

16 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Праздником Весны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в прошлом, юбилейном для белорусско-китайских отношений году удалось расширить взаимодействие по всем направлениям, установить еще более тесные связи между регионами и ведомствами двух стран.

Александр Лукашенко уверен, что 2018 год станет важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества. Углублению взаимопонимания между гражданами двух государств, их культурному сближению будут способствовать мероприятия в рамках Года туризма Беларуси в Китае.

"Мы всегда готовы к наращиванию всестороннего стратегического партнерства с Китаем, которое отличается доверительным и взаимовыгодным характером. Искренне надеюсь, что в белорусско-китайских отношениях всегда будет царить весна и наша дружба будет крепнуть день ото дня", - подчеркнул Президент.-0-