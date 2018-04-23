Лукашенко 24 апреля обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом БЕЛТА сообщили в
Традиционно на мероприятие в Овальный зал Дома правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.
Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.30. Телеверсия Послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4592 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0055 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2428 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN