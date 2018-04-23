Лукашенко 24 апреля обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

"Это будет своего рода квинтэссенция и актуализация задач и тем, которые в течение прошедшего года обсуждались во время масштабных и знаковых мероприятий с участием Президента. Многое уже претворяется в жизнь, идет практическая реализация", - сказала Наталья Эйсмонт.