25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 декабря в Москве примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Ранее сообщение о предстоящей встрече лидеров стран Содружества распространила пресс-служба Кремля. По ее информации, на встрече предполагается подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.

Ожидается, что в мероприятии также примут участие президенты России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.-0-