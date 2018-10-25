Лукашенко 26 октября встретится с Порошенко и примет участие в белорусско-украинском форуме регионов

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября примет участие в пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле. Об этом БЕЛТА сообщили в
Ожидается, что мероприятие также посетит Президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один". Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.
По итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.-0-
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