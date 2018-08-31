31 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки, и одна из причин - проблема пьянства, в том числе среди руководящего состава. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения.

"Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления правительства. Хочу сказать, что это еще не окончание. Мы еще вернемся ко многим должностным лицам, и не только в правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мной, - отметил глава государства. - Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично".

"Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы - руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете - вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают", - подчеркнул белорусский лидер.

"И я это говорю не столько даже для вас, а для жен тех пьяниц, которые скоро останутся без портфеля. Они там все это видят, но остановить не могут или не хотят. А потом, когда мужья теряют портфели, начинают рыдать. А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять. Я открыто и честно сказал о своих принципах и требованиях. Люди это слышали. Проголосовали за Президента - будьте добры придерживаться этих принципов. Пьяница - это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко призвал руководителей знать меру при употреблении спиртного. "Вы должны знать, что мы на виду у людей. Они нам не простят, если мы оступимся даже по мелочам. Я не хотел об этом раньше говорить, потому что мне неудобно. Я не умею об этом говорить, потому что я человек практически непьющий", - отметил Президент.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что некоторые выпивают по поводу и без повода. "И больше всего без повода. И забывают о работе, - сказал он. - Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант - пьянство - он вообще неприемлем в руководстве. Я не говорю о том, что все святые и рюмку не должны в руках держать. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет".

"И я это говорю тем, кто в интернете и средствах массовой информации начинают страдать, стенать и выстраивать, как я часто говорю, некую конспирологию по поводу замены тех членов правительства и некоторых должностных лиц, которые произошли", - добавил белорусский лидер.-0-