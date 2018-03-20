Лукашенко анонсировал серию своих встреч с представителями молодежи

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести серию встреч с представителями молодежи. Об этом глава государства рассказал сегодня во время встречи с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент пояснил, что решил встретиться с представителями талантливой молодежи, потому что для него ценно классическое творчество и искусство, которые занимают важное место в жизни человека.

"Поэтому я начинаю серию встреч с молодежью именно с вашего уровня, с вашего таланта, с ваших вузов", - отметил Александр Лукашенко.-0-