Лукашенко анонсировал серию своих встреч с представителями молодежи

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести серию встреч с представителями молодежи. Об этом глава государства рассказал
Президент пояснил, что решил встретиться с представителями талантливой молодежи, потому что для него ценно классическое творчество и искусство, которые занимают важное место в жизни человека.
"Поэтому я начинаю серию встреч с молодежью именно с вашего уровня, с вашего таланта, с ваших вузов", - отметил Александр Лукашенко.-0-
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