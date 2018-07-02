Лукашенко: Беларусь бережно хранит свою историю

2 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Пленума Центрального совета Союза коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Сердечно приветствую на белорусской земле участников Пленума Центрального совета Союза коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза, - отметил глава государства. - Союз коммунистических партий объединяет сторонников идеи равенства и социальной справедливости из многих стран и по праву считается одним из крупнейших общественно-политических формирований".
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь бережно хранит свою историю и неизменно выступает за динамичное развитие экономического потенциала и повышение уровня благосостояния населения, приумножение духовного и культурного наследия белорусского народа, расширение стратегического партнерства.
Глава государства выразил убежденность, что Пленум пройдет в творческом, созидательном ключе, а его предложения будут способствовать укреплению дружбы между братскими народами, гражданского единства и взаимопонимания.-0-
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