Лукашенко: Беларусь бережно хранит свою историю

2 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Пленума Центрального совета Союза коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сердечно приветствую на белорусской земле участников Пленума Центрального совета Союза коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза, - отметил глава государства. - Союз коммунистических партий объединяет сторонников идеи равенства и социальной справедливости из многих стран и по праву считается одним из крупнейших общественно-политических формирований".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь бережно хранит свою историю и неизменно выступает за динамичное развитие экономического потенциала и повышение уровня благосостояния населения, приумножение духовного и культурного наследия белорусского народа, расширение стратегического партнерства.

Глава государства выразил убежденность, что Пленум пройдет в творческом, созидательном ключе, а его предложения будут способствовать укреплению дружбы между братскими народами, гражданского единства и взаимопонимания.-0-