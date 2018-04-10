Лукашенко: Беларусь должна оставаться страной зимних видов спорта

10 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь должна оставаться страной зимних видов спорта. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что скоро состоится большое совещание о развитии зимних видов спорта. Оно проводится не потому, что в этой сфере больше проблем, чем в летних видах спорта. "Дело в том, что прошла Олимпиада и в зимних видах спорта начинается новый цикл. И это сейчас актуально, важно. Это мы еще не забыли: и победы, и недостатки, которые есть. В этот момент надо провести это мероприятие по зимним видам спорта, поговорить, как будем жить дальше, будем ли мы вообще зимней страной и будем ли развивать эти виды. Я считаю, что мы должны сохранить Беларусь как зимнюю страну", - сказал Александр Лукашенко.

Для этого уже принимаются соответствующие решения, отметил глава государства. Например, уже начали проектировать новые спортивные объекты, налаживают производство необходимого инвентаря. "Сейчас каждая федерация разбирается у себя, как будем жить. Направления я им указал", - добавил белорусский лидер.

Президент констатировал, что и в летних видах спорта есть некоторые результаты. Например, определенные успехи, пускай и негромкие, делают белорусские гандболисты и волейболисты. "Надо планировать, чтобы мы провели, скорее, в этом году, совещание по летним видам спорта с учетом II Европейских игр. Чтобы я мог услышать руководителей наблюдательных советов и федераций, что они нам покажут", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, важно и нужно проводить массовые спортивные мероприятия, такие как Минский полумарафон, но необходимы результаты и в большом спорте. В него вкладываются большие деньги, а победы атлетов поднимают дух белорусов. "На этом строится вся идеология", - убежден Президент.-0-