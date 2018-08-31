Лукашенко: Беларусь готова к расширению контактов и активизации сотрудничества с Малайзией

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Верховного главу Малайзии, султана Келантана Мухаммада V с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Подтверждаю готовность Беларуси к существенному расширению контактов и активизации сотрудничества с вашей страной как в двустороннем формате, так и на всемирной арене", - говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства пожелал Верховному главе Малайзии крепкого здоровья и счастья, а также мира и благополучия малазийскому народу.-0-
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