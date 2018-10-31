Лукашенко: Беларусь готова к расширению совместных с Сербией проектов в экономике, культуре и спорте

31 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь готова к расширению совместных с Сербией проектов в экономике, культуре и спорте. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, которая участвовала во встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства тепло поприветствовал сербскую гостью и сказал, что очень приятно видеть в Беларуси представителя братской и дружественной нам Сербии. Он подчеркнул, что в Беларуси внимательно следят за тем, что происходит в Сербии, и переживают за проблемы этой страны, радуются, когда все идет хорошо.
Александр Лукашенко подчеркнул, что неспроста в ходе своего выступления на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности затронул вопрос Балкан. "Нас настораживают те процессы, которые происходят вокруг Балкан. Мы смотрим на оценки некоторых, в том числе западных политиков, которые в открытую начинают поговаривать о каком-то конфликте на Балканах, говорят о том, что вы живете в очень сложном регионе, где пересекаются интересы многих государств", - заявил Президент.
"И это сродни Беларуси. И здесь мы похожи друг на друга", - заметил он. Глава государства, говоря о хороших отношениях между белорусским и сербским народами, заверил, что так будет и впредь. "Мы всегда будем рядом с вами и всегда готовы сделать максимум того, на что способны", - подчеркнул он. Наряду с этим Александр Лукашенко выразил уверенность, что Беларусь и Сербия должны активнее развивать торгово-экономическое сотрудничество, в том числе создавать совместные предприятия, особенно на сербской территории, и если будет готовность с сербской стороны, то Беларусь готова расширять контакты также в области культуры и спорта. -0-
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