Лукашенко: Беларусь готова внести любой вклад в обеспечение безопасности Европейского континента

30 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь готова внести любой вклад в обеспечение безопасности Европейского континента. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наша страна находится в самом сердце, в самом центре Европы. Этим все сказано. Вы можете на нас рассчитывать. Мы всегда будем привержены добрососедству и готовы внести любой вклад в обеспечение безопасности Европейского континента. Это весьма актуально сегодня", - сказал Президент.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь также очень заинтересована в расширении экономических связей с ЕС. "Это второе объединение в экономике для Беларуси. ЕС находится на втором месте в торговле", - отметил он.
Глава государства поблагодарил за прогресс, который произошел в процессе переговоров о вступлении Беларуси в ВТО, за поддержку при организации и проведении форумов в Вене и Люксембурге, где обсуждались перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и ЕС. "Вы очень многое сделали для проведения этих мероприятий. Это хороший вклад в сотрудничество между Беларусью и Европейским союзом", - подчеркнул Президент.-0-
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