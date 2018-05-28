Лукашенко: Беларусь и Азербайджан стремятся к углублению стратегического партнерства

Александр Лукашенко и Ильхама Алиева. Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что устойчивое социально-экономическое развитие современного Азербайджана - результат последовательно проводимого в стране курса на укрепление независимости и суверенитета.

"Искренне рад тому, что белорусско-азербайджанское сотрудничество характеризуется как исторически сложившимися дружественными отношениями между нашими народами, так и активным стремлением двух стран к углублению стратегического партнерства", - говорится в поздравлении.-0-