Лукашенко: Беларусь искренне рада достижениям современной Грузии и всегда готова оказать поддержку

Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили. Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили с Днем Независимости и 100-летием восстановления грузинской государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня сотрудничество Республики Беларусь и Грузии успешно и динамично развивается на принципах уважения и доверия. Яркая грузинская культура и богатые традиции гостеприимства находят теплый отклик у белорусов, которые самым благожелательным образом относятся к вашей прекрасной стране", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси искренне рады достижениям современной Грузии и всегда готовы оказать ей необходимую поддержку.

"Уверен, что плодотворное взаимодействие обоих государств, открытый диалог и партнерские связи будут и впредь укрепляться в интересах наших народов", - отметил Президент.-0-