Лукашенко: Беларусь является категорическим сторонником существования сильного ЕС

30 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь является категорическим сторонником существования сильного ЕС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы категорические сторонники существования сильного ЕС. Мы категорически против центробежных сил в ЕС, которые ослабляют его", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что сказал это не для лести, а потому, что в Беларуси привержены многополярному миру. "ЕС - одна из мощнейших опор нашей планеты, и разрушение этой основной опоры многополярного мира приведет к разрушению системы не только безопасности, но и экономики, и всех других сфер жизни на нашей земле", - сказал Президент.
Он добавил, что недавно в Минске находились члены королевской семьи и высокопоставленные представители Великобритании, и он им открыто и честно высказал эту позицию.-0-
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