Лукашенко: Беларусь никогда не будет дружить с кем-то против России, как и против Латвии

Александр Лукашенко и Марис Кучинскис

8 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь никогда не будет дружить с кем-то против России, как и против Латвии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чувствую, что благодаря этому визиту мы сможем о многом договориться. И вам не будет стыдно перед латышами, и нашему премьеру перед белорусами. Единственное только прошу помнить об одном, что мы никогда не будем дружить с любой страной против России, как с другими странами против Латвии", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул необходимость сохранения в регионе мира и покоя. Хватит того, что и так уже несколько лет не может разрешиться конфликт в Украине. "Дай бог, чтобы это не получило свое негативное развитие. Поэтому давайте сохраним в этом крае, географическом центре Европы мир и покой. В этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать", - заявил глава государства.-0-