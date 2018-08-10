Лукашенко: Беларусь очень ценит установленные с руководством Эквадора политические контакты

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Эквадора Ленина Вольтера Морено Гарсеса и граждан этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Беларусь очень ценит установленные между руководством наших стран политические контакты, которые позволяют обсуждать любые темы мирового порядка дня и успешно взаимодействовать в рамках международных организаций", - говорится в поздравлении.
Глава государства уверен, что дальнейшему развитию белорусско-эквадорских отношений будет способствовать более полное использование значительного потенциала сотрудничества в сферах внешней торговли, промышленной кооперации, информационных технологий, образования и культуры.-0-
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