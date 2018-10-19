Лукашенко: Беларусь - одна из лучших стран для жизни

19 октября, Гродно /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь является одной из лучших стран для жизни людей. Такое мнение высказал глава государства Александр Лукашенко сегодня на встрече со студентами гродненских вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в первую очередь обратил внимание на выгодное географическое расположение Беларуси - на перекрестке транзитных путей. Это создает хорошие условия для заработка людей, экономического развития страны.

"Сейчас через Беларусь движется все. Потому что тихая, спокойная транзитная страна. Ну, окажи услугу человеку, который везет товар. Я утрированно говорю: где-то отремонтируй машину, предложи драники ему. У нас на трассе от Смоленска до Бреста везде хорошие деревни и города, - отметил Президент. - Да, миллиардером долларовым, как в России, не станешь. И не надо".

"Я вижу Беларусь как удобную для жизни. И тот, кто хочет здесь жить спокойно, растить своих детей и хочет заработать, он это всегда может получить", - заявил Александр Лукашенко.

Он также заметил, что все довольны быть не могут. И для того, чтобы чего-то добиться, необходимо приложить усилия, как например, во время учебы в вузе. "Тот будет успешен, кто, срывая ногти и пальцы, карабкается на эту гору, получая образование, обучаясь и получая жизненный опыт, занимается собой. Тот получит больше. Все зависит от человека", - уверен Александр Лукашенко.

"У нас хорошая страна. В нее обратно домой хочется возвращаться", - добавил белорусский лидер.-0-