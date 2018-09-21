Лукашенко: Беларусь остается надежным другом Армении

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Беларусь остается надежным другом Армении и готова предпринимать все необходимые шаги для развития межгосударственного диалога. Убежден, что наши страны, опираясь на прочные традиции взаимовыручки и партнерства, продолжат последовательное наращивание политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Армену Саркисяну крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а армянскому народу - мира и благополучия.-0-
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