Лукашенко: Беларусь остается надежным другом Армении

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь остается надежным другом Армении и готова предпринимать все необходимые шаги для развития межгосударственного диалога. Убежден, что наши страны, опираясь на прочные традиции взаимовыручки и партнерства, продолжат последовательное наращивание политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Армену Саркисяну крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а армянскому народу - мира и благополучия.-0-