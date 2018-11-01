Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление конструктивных отношений с Алжиром

1 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазиза Бутефлику с национальным праздником - Днем Революции. Об этом БЕЛТА сообщили в
Александр Лукашенко выразил уверенность, что углубление конструктивных белорусско-алжирских отношений будет и в дальнейшем содействовать расцвету двух стран, а также позволит наполнить двустороннее взаимодействие новыми проектами.-0-
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