Лукашенко: Беларусь выиграла в том, что не пошла по радикальному пути развития

29 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь выиграла в том, что не пошла по радикальному пути в вопросе жизни и развития страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом БРСМ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы живем в очень сложный период перехода от одного к другому. Правда, до сих пор не все определились, от чего к чему мы переходим. Поэтому мы особо громко не заявляем в Беларуси о том, от чего к чему мы идем. Мы просто живем спокойно и совершенствуем то, что у нас есть. И делаем мир лучше. Мы не выбрасываем все то хорошее, что было в нашей истории, - подчеркнул белорусский лидер. - Я нигде не говорю, что мы идем от плановой экономики к рыночной".

Президент обратил внимание на высокую степень неопределенности того, что происходит в мире, особенно в последние месяцы и год. "Даже наши суперлибералы поколебались в этих оценках, и уже тоже не говорят о каком-то рынке. Но то, что общество сейчас полевело, особенно на постсоветском пространстве - это факт. И буквально в ближайшем будущем вы это увидите. Не будет уже тех радикальных изменений, призывов к этим радикальным изменениям", - уверен Александр Лукашенко.

"Народы, особенно наши славянские, отвергли этот радикализм. И то, что мы не побежали тогда в этот бешеный радикальный рынок, мы от этого выиграем еще. Мы и так выиграли то, что не пошли по радикальному пути, но будет еще лучше", - резюмировал глава государства.-0-