Лукашенко: Беларусь высоко оценивает опыт Чехии в экономической и социальной сферах

28 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Чешской Республики Милоша Земана и народ этой страны с 100-летием со Дня возникновения независимого чехословацкого государства. Об этом БЕЛТА сообщили в
В поздравлении говорится, что Беларусь высоко оценивает опыт Чехии в экономической, социальной и других сферах и придает большое внимание расширению двусторонних связей.
Глава государства выразил уверенность, что дальнейшая активизация белорусско-чешского всестороннего сотрудничества отвечает национальным интересам обоих государств и содействует росту благосостояния народов.-0-
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