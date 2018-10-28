Лукашенко: Беларусь высоко оценивает опыт Чехии в экономической и социальной сферах

28 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Чешской Республики Милоша Земана и народ этой страны с 100-летием со Дня возникновения независимого чехословацкого государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении говорится, что Беларусь высоко оценивает опыт Чехии в экономической, социальной и других сферах и придает большое внимание расширению двусторонних связей.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшая активизация белорусско-чешского всестороннего сотрудничества отвечает национальным интересам обоих государств и содействует росту благосостояния народов.-0-