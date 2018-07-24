Лукашенко: Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте

24 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патриком Бауманном, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поблагодарил за предоставленную Беларуси возможность принять у себя чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который в настоящее время проходит в Минске. Президент заверил, что Беларусь хорошо зарекомендует себя в организации этого турнира, и выразил надежду, что стране доверят проведение и других международных баскетбольных состязаний.

"Со своей стороны могу вам гарантировать полный зрительский интерес к любому мероприятию, проводимому в рамках вашей ассоциации, и все, что необходимо чемпионату, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Думаю, руководитель Белорусской федерации баскетбола вам рассказал о наших возможностях, логистике, которой мы располагаем. И будьте уверены, что если мы за что-то возьмемся, то мы это сделаем на самом высоком уровне, потому что в это всегда вовлекаются государственные органы, структуры. И любое мероприятие по любому виду спорта - это всегда событие государственного масштаба. Это своеобразное воспитание нашей молодежи, приобщение нашего общества к здоровому образу жизни, спорту. Поэтому вы можете быть спокойны за организацию любого мероприятия, которое будет поручено нам".

Александр Лукашенко как руководитель Национального олимпийского комитета изложил свою позицию по важным, злободневным вопросам развития мирового спорта. "Мы за чистый спорт, мы за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе Международного олимпийского комитета. Мы сторонники защиты спортсменов, чтобы спортсмены не страдали, особенно чистые спортсмены", - заявил Президент Беларуси.

Он уверен, что "нельзя обвинять в целом команду". "Мы считаем, что каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение. Словом, мы за прозрачность спортивных международных комитетов и прежде всего МОК", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также заявил: "У нас очень много претензий к Международному олимпийскому комитету. Мне кажется, это структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Я как руководитель НОК вынужден это на очередном мероприятии, я так планирую, донести до сведения международной спортивной общественности".

Президент убежден, что "нельзя полностью превратить спорт в часть грязной политики". "Мы категорически против этого. Спорт должен быть чистым, спортсмены должны заниматься спортом. И подход ко всем должен быть одинаковым, - продолжил глава государства. - Насколько я информирован, вы также выступаете за чистоту спорта, поддержку чистых спортсменов, эффективность деятельности международных спортивных организаций. Если это так, то считайте меня своим сторонником".

Генсекретарь ФИБА поблагодарил главу государства за возможность встретиться и отметил, что для него это двойная честь. "Я встречаюсь не только с Президентом хорошей страны, но и председателем Национального олимпийского комитета", - сказал он.

Патрик Бауманн также выразил благодарность белорусской стороне за достойную организацию чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который проходит в Минске. По его словам, соревнования проводятся на очень высоком уровне и их уже можно назвать успешными.

Руководитель федерации поддержал позицию Президента Беларуси касаемо развития спорта в целом. "Мы должны защищать чистый спорт и чистых спортсменов, - подчеркнул он. - Я абсолютно уверен, что наши позиции по развитию спорта совпадают на сто процентов".

В Минске 21-29 июля проходит чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. В турнире участвуют 16 сильнейших команд мира. Сборная Беларуси получила право выступить как представитель страны-организатора. На планетарном первенстве в Минске ФИБА впервые представила новый кубок, который выставлен во Дворце спорта. Белорусская федерация баскетбола совместно с отечественными дизайнерами разработала уникальный дизайн медалей чемпионата, который включает элементы фирменного брендинга.-0-