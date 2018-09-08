Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Македонии Георге Иванова с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией и динамичном развитии двустороннего сотрудничества. Уверен, что расширение взаимовыгодных отношений полностью отвечает интересам наших стран", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Георге Иванову крепкого здоровья и счастья, а народу Македонии - мира и процветания.-0-