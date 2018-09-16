Лукашенко: Беларусь заинтересована в придании новой динамики развитию взаимовыгодных отношений с Мексикой

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мексики Энрике Пенья Ньето с Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Республика Беларусь заинтересована в придании новой динамики развитию взаимовыгодных отношений с Мексикой, установлении системного и конструктивного диалога на всех уровнях, что полностью отвечает интересам обеих стран", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства пожелал Президенту Мексики крепкого здоровья и успехов, а также счастья и благополучия гражданам страны.-0-