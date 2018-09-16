Лукашенко: Беларусь заинтересована в придании новой динамики развитию взаимовыгодных отношений с Мексикой

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мексики Энрике Пенья Ньето с Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в
"Республика Беларусь заинтересована в придании новой динамики развитию взаимовыгодных отношений с Мексикой, установлении системного и конструктивного диалога на всех уровнях, что полностью отвечает интересам обеих стран", - говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства пожелал Президенту Мексики крепкого здоровья и успехов, а также счастья и благополучия гражданам страны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.495 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.13 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.126 BYN
|2.15 BYN