Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении межгосударственных связей с Зимбабве

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Республика Беларусь заинтересована в расширении межгосударственных связей, активизации экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества с Республикой Зимбабве", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что достигнутые в этом году договоренности в сельскохозяйственной и промышленной сферах будут содействовать наиболее успешному развитию двусторонних отношений и переходу белорусско-зимбабвийского взаимодействия на качественно новый уровень.-0-