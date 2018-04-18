Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении межгосударственных связей с Зимбабве

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Республика Беларусь заинтересована в расширении межгосударственных связей, активизации экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества с Республикой Зимбабве", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что достигнутые в этом году договоренности в сельскохозяйственной и промышленной сферах будут содействовать наиболее успешному развитию двусторонних отношений и переходу белорусско-зимбабвийского взаимодействия на качественно новый уровень.-0-
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