Лукашенко: Беларусь заинтересована в укреплении всестороннего партнерства с Арменией

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между странами. Об этом БЕЛТА сообщили в
"За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог. Фундаментом плодотворного сотрудничества обоих государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в продолжении и укреплении всестороннего партнерства с Арменией, в том числе в рамках реализации интеграционных инициатив и новых совместных проектов в разных сферах.-0-
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