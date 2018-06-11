Лукашенко: Беларусь заинтересована в укреплении всестороннего партнерства с Арменией

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог. Фундаментом плодотворного сотрудничества обоих государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в продолжении и укреплении всестороннего партнерства с Арменией, в том числе в рамках реализации интеграционных инициатив и новых совместных проектов в разных сферах.-0-